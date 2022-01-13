Bir binanın zemin kat penceresinden üst kat balkonuna tırmanarak giren Y.A., kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde, 23 Kasım 2021 tarihinde iki eve girerek altın bilezik, altın yüzük ve altın kolye çalan şüphelinin, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Y.A. (21) olduğu belirlendi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli Y.A.'nın Başakşehir ilçesinde olduğu belirlendi. Şüpheli Y.A., geçtiğimiz salı günü Güvercintepe Mahallesi'nde yakaladı.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Evden hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen ve hakkında arama kaydı bulunan Y.A., soruşturmanın ve güvenlik kamerası kayıtlarının dosyasına eklenmesi ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, şüphelinin hırsızlık suçundan tutuklanmasına karar verdi.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan örümcek adam gibi tırmanan hırsız, güvenlik kamerası ile sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Hırsızın tırmanarak eve girdiği görülüyor.

Avcılar'da, örümcek adam gibi tırmanan hırsız kamerada VİDEO

