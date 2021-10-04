Elektrik aksamasından çıktığı belirtilen otomobil yangınıyla birlikte araç alev topuna dönünce, itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'ndeki Genç Sokak'ta, bir otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldi.

Aracındaki dumanları fark eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürmek için harekete geçti.

ARAÇ, METAL YIĞININA DÖNDÜ

Ekiplerin müdahale ederek alevleri söndürmesine rağmen otomobil metal yığınına döndü.

SÖNDÜRÜLME ANI KAMERADA

Otomobilin yanması, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülere alev topuna dönen otomobil ve söndürme çalışmaları yansıdı.

Avcılar'da otomobil alev alev yandı ViDEO





















