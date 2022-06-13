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    Avcılar’da otomobil bahçeye girdi

    Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 13.06.2022 - 09:30
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    Avcılar’da otomobil bahçeye girdi

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde otomobil sürücüsü, Pehlivan Caddesi'ne çıkan virajı dönerken direksiyon kontrolünü kaybederek bir evin bahçesine düştü.

    Yaklaşık 1 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan sürücü ve eşi kazayı yara almadan atlattı.

    ‘Otomobil duvarı delebilirdi’

    Evin sahibi Gökay Arıcı, büyük bir gürültü duyduklarını, bahçedeki ağaç ve bankın, otomobilin duvarı delip içeri girmesini önlediğini söyledi.

    Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    5 dakika önce bahçedeydik

    Babası Ahmet Arıcı ise, “Torunumla birlikte 5 dakika önce bahçedeydik. Buradaki çiçek ve ağaçlarla ilgileniyorduk, Allah korudu. Televizyon izlemek için içeri girmiştik, büyük ses duyduk. Kimsenin yara almaması sevindirici.” dedi.

    Avcılar’da otomobil bahçeye girdi #1

    Evdeki hasarı karşılayacak

    Otomobil vinç ve çekiciyle bahçeden çıkarıldı.

    DHA’nın haberine göre otomobilin sürücüsü evde oluşan hasarı karşılayacağını bildirdi.

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