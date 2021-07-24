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Avcılar’da pencereye sıkışan kedi yaşamını yitirdi

Avcılar’da pencereye sıkışan kedi yaşamını yitirdi

Boş bir evin penceresine sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi, yapılan tedaviye rağmen kan kaybından yaşamını yitirdi.