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- Avcılar’da pencereye sıkışan kedi yaşamını yitirdi
Avcılar’da pencereye sıkışan kedi yaşamını yitirdi
Boş bir evin penceresine sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi, yapılan tedaviye rağmen kan kaybından yaşamını yitirdi.
- İHA
- 24.07.2021 - 10:06
İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde bir kedi, sokakta bulunan boş bir evin penceresine sıkıştı.
Kedinin çırpınışlarını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ
Mahalle sakinleri tarafından ‘Bella’ adı verilen kedi, tedavisi için veterinere götürüldü.
Kan kaybeden kedi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.