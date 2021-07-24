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    Avcılar’da pencereye sıkışan kedi yaşamını yitirdi

    Boş bir evin penceresine sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi, yapılan tedaviye rağmen kan kaybından yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 10:06
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    Avcılar’da pencereye sıkışan kedi yaşamını yitirdi

    İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde bir kedi, sokakta bulunan boş bir evin penceresine sıkıştı.

    Kedinin çırpınışlarını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Ekipler kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

    VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

    Mahalle sakinleri tarafından ‘Bella’ adı verilen kedi, tedavisi için veterinere götürüldü.

    Kan kaybeden kedi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Avcılar’da pencereye sıkışan kedi yaşamını yitirdi #1

    Avcılar’da pencereye sıkışan kedi yaşamını yitirdi #2

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