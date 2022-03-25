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    Avcılar'da pitbull bahçedeki köpeğe saldırdı

    Tasmasından kurtulan sahipli bir pitbull, ev bahçesinde durak küçük köpeği 7 ayrı yerinden ısırdı. Köpek çevredeki esnafın yardımıyla kurtuldu.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 11:27
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    Avcılar'da pitbull bahçedeki köpeğe saldırdı

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi'nde kimliği açıklanmayan bir kişiye ait bahçede bağlı pitbull cinsi köpek, iddiaya göre bağlı olduğu yerden kurtularak sokakta yürümeye başladı.

    SAHİPLİ KÖPEĞE SALDIRDI

    Pitbull, bir evin bodrum katının önündeki alanda 6 yıldan bu yana sahibinin baktığı 'Kömür' isimli köpeği görünce yaklaşık 3 metre yükseklikten yanına atladı. Pitbull, köpeği ensesinden ısırdı.

    Avcılar'da pitbull bahçedeki köpeğe saldırdı ViDEO

    ESNAF ODUNLARLA MÜDAHALE ETTİ

    Köpeğinin havlamaları üzerine içeriden gelen Narin Eker bağırarak yardım istedi. Köpeği ensesinden tutarak merdivenleri çıkan pitbullu esnaf durdurmaya çalıştı. Bazıları ellerine geçirdikleri odun parçası ve plastik borularla pitbulla vurdu. Daha sonra tasmasından yakalanan pitbull bir ağaca bağlandı.

    Avcılar da pitbull bahçedeki köpeğe saldırdı #1

    "KÖPEĞİMİN YERİNDE BİR ÇOCUK DA OLABİLİRDİ"

    Narin Eker ise kanlar içerisindeki köpeğini alarak veterinere götürdü. Köpek tedavisinin ardından evine gönderilirken, Narin Eker "Köpeğimizin yerine bir çocuk veya başka birini ısırabilirdi. Tasmamız ve ağızlıksız dolaştırılamaz, polise şikayetçi olacağız." dedi.

    PİTBULL SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından alınan pitbull hayvan barınağına götürüldü. Bir süre sonra barınağa giden köpeğin sahibi pitbulun zincirini kopardığını belirtirken, pasaportunu göstererek onu teslim aldı. Belediye yetkilileri prosedüre göre, köpeğin gelen sahibine teslim edildiğini, bundan mağdur olanların savcılığa şikayetçi olmaları halinde yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

    Avcılar da pitbull bahçedeki köpeğe saldırdı #2

    Avcılar da pitbull bahçedeki köpeğe saldırdı #3


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