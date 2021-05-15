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    Avcılar'da pitbull, kediyi öldürdü

    Tasması ve ağızlığı takılmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, bir kedinin bacağını kopararak öldürdü. Yaşanan dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 12:34
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    Avcılar'da pitbull, kediyi öldürdü

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde sahipleri tarafından tasmasız ve ağızlıksız şekilde dolaştırılan ve beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek, sokak üzerinde bulunan bir kediye saldırdı.

    Sahiplerinin kafasına vurarak engel olmaya çalışmasına rağmen kediyi yakalayan köpek, hayvanın bacağını kopardı.

    KEDİ ÖLDÜ, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Sahipleri olay yerinden kaçarken, köpeğin saldırısına uğrayan kedi hayatını kaybetti.

    Yaşanan dehşet dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Avcılar'da pitbull, kediyi öldürdü VİDEO

    Avcılar da pitbull, kediyi öldürdü #1

    Avcılar da pitbull, kediyi öldürdü #2

    Avcılar da pitbull, kediyi öldürdü #3

    Avcılar da pitbull, kediyi öldürdü #4

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