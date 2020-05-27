Dolar
6.769
0.6497%
Euro
7.4406
0.6738%
Altın
1695.85
-0.8709%
Borsa
105339.08
2.2467%
G. Altın
368.669
0.0141%
Bitcoin
61859.37
2.963%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Avcılar'da plastik fabrikasında yangın

    Avcılar Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 16:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Avcılar'da plastik fabrikasında yangın

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi'nde plastik ürün imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin binanın üzerinde yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

    BİNADA KİMSE YOK

    Binada kimsenin olmadığı belirlenirken itfaiye ekipleri alevlerin binanın üzerine yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Binanın bir kısmını tamamen kaplayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.

    Avcılar'da plastik fabrikasında yangın ViDEO



    Görüş Bildir