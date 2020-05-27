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Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
Avcılar Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- DHA
- 27.05.2020 - 16:04
İstanbul'un Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi'nde plastik ürün imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin binanın üzerinde yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
BİNADA KİMSE YOK
Binada kimsenin olmadığı belirlenirken itfaiye ekipleri alevlerin binanın üzerine yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Binanın bir kısmını tamamen kaplayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın ViDEO