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    Avcılar’da polis gelince, uyuşturucuları klozete atıp sifon çekti

    Eve gelen polis ekiplerini fark eden uyuşturucu taciri, elindeki maddeleri klozete dökerek sifona bastı. Polis, operasyonda ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve para ele geçirdi.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 12:55
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    Avcılar’da polis gelince, uyuşturucuları klozete atıp sifon çekti

    İstanbul Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ocak akşamı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi.

    Belirlenen adres ve çevresinde bulunan görevliler, G.B.’.yi şüphe üzerine durdururken üzerinde 2.20 gram esrar buldu.

    Bu kişinin uyuşturucu maddeyi temin ettiği anlaşılan adrese giren ekipler, K.B.K.’yi gözaltına alırken içeride 24 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

    UYUŞTURUCUYU KLOZETE DÖKTÜ

    İfadesi alınan şüpheliler, uyuşturucu maddeleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki E.Ç.’den aldığını söyledi. Aynı gece bu kişi de gözaltına alındı.

    E.Ç.’nin, polislerin geldiğini fark edince evde bulunan uyuşturucu maddeyi klozete dökerek üzerine sifon çektiği anlaşılırken, klozette kalan kısım gerekli incelemeler için muhafaza altına alındı. Polis, aramada ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 9 bin 555 TL, 200 dolar, 20 sterlin ve 1 cep telefonuna el koydu.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan E.Ç.’nin ‘Uyuşturucu madde kullanmak-satmak, bulundurmak’ ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden G.B.  serbest bırakılırken, K.B.K. ile E.Ç. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti’ suçundan tutuklandı.

    Avcılar’da polis gelince, uyuşturucuları klozete atıp sifon çekti #1

    Avcılar’da polis gelince, uyuşturucuları klozete atıp sifon çekti #2


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