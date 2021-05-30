Avcılar'da polis uygulamasından kaçan sürücü kaza yaptı

Aydınlatma direği ile iki kamyonete çarpan Abdullah K.'nin aracı alev aldı. Çevredekiler tarafından kurtarılan sürücü, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Avcılar Kuzey Yanyol Ispartakule mevkiindeki polis uygulamasından kaçan 34 RZC 77 plakalı otomobil sürücüsü Abdullah K., bir süre sonra yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki iki kamyonete çarparak durabildi.

ARAÇ ALEV ALDI, SÜRÜCÜYÜ ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Sürücü içindeyken otomobil bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden çevrendekiler alevler içinde kalan Abdullah K.'yı araçtan dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, sağlık ekipleri de sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"İLK MÜDAHALEYİ BİZ YAPTIK"

Yanmaya başlayan otomobil içinden sürücüyü çıkartan Emre Akbaş, "Hızını alamadı, direğe çarptı. Komşumuzun arabalarına çarptı. İlk müdahaleyi biz yaptık. Arabanın altı yanıyordu. Hemen aküyü çıkarttık. Araçtan çıkartıp, yere yatırdık. Ambulansı ve polisi aradık. İleride çevirme vardı, ondan kaçıyordu. Tam cevabını alamadık." ifadelerini kullandı.

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"İKİ ARACIM DA PERTE ÇIKTI"

Otomobilin çarptığı kamyonetin sahibi Abdulkadir Bayır, "Araçları dün park ettim eve gittim. Arkadaşlar aradı. Kazanın olduğunu söylediler. Bu araç direkt içeri dalmış. Benim iki aracı pert etti. Arkadaşı hastaneye götürdüler. Otomobilde bir kişi vardı. Araç yanıyordu, buradaki kişiler içerden çıkarttı." dedi.

Öte yandan yaşanan kaza bölgedek bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.