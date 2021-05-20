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    Avcılar’da polisten kaçan sürücü, ortalığı birbirine kattı

    İçerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracın el frenini çekmeden topallayarak kaçan şüpheli hızla uzaklaşırken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 12:08
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    Avcılar’da polisten kaçan sürücü, ortalığı birbirine kattı

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde kiralık otomobil ile caddede seyreden 3 şüpheli, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

    Caddede hızla seyreden şüpheliler, bir otomobile çarparak kaza yaptı.

    Kazanın ardında araçtan inen 2 şüpheli kaçmaya çalıştı. Ancak zanlılar Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

    GERİ GERİ CADDEYE DOĞRU KAYDI

    Şüpheli aracın şoför mahallindeki şahıs da kazadan sonra araç ile birlikte kaçmaya devam etti.

    Polisten kurtulamayacağını anlayan zanlı, bir ara sokakta aracı terk etti ve yaya olarak kaçmaya başladı.

    Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil, geri geri caddeye doğru kaydı.

    Avcılar’da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı VİDEO

    KAZA OLMADAN DURDU

    Trafiği tehlikeye düşüren otomobil, bir kazaya sebebiyet vermeden durdu. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

    Polis ekiplerinin şüphelilerle ilgili çalışmaları devam ediyor.

    Avcılar’da polisten kaçan sürücü, ortalığı birbirine kattı #1

    Avcılar’da polisten kaçan sürücü, ortalığı birbirine kattı #2

    Avcılar’da polisten kaçan sürücü, ortalığı birbirine kattı #3

    Avcılar’da polisten kaçan sürücü, ortalığı birbirine kattı #4

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