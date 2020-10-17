Avcılar'da pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan şahsın pskikolojik sorunlu olduğu üzerinde duruluyor.

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında bir kişi evinin penceresine çıkarak elindeki pompalı tüfekle sağa sola rast gele ateş açmış ve olayda 3’ü çocuk toplam 4 kişi yaralanmış, şahıs ise ikna edilerek gözaltına alınmıştı. Mahallede büyük paniğin yaşanmasına neden olayın detayları ortaya çıktı.

PSİKOLOJİK SORUNLU ŞÜPHESİ VAR

Olayda gözaltına alınan şahsın Oğuzhan G. olduğu belirlenirken, polis şahsın psikolojik sorunları olduğu üzerinde duruyor. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Avcılar'da pompalı şahıs, pencereden rastgele ateş etti: 4 yaralı