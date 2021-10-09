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    Avcılar'da refüje çıkan araç takla attı

    Avcılar'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobilin refüje çıkarak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 09.10.2021 - 01:15
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    Avcılar'da refüje çıkan araç takla attı

    Avcılar E5 Yanyol'da saat 23.45 sıralarında, Topkapı istikametine giden otomobilin sürücüsü Özgür G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıktı.

    Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarına savruldu.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada araç sürücüsü Özgür G. ile yanındaki Beyzanur T. yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

    Avcılar da refüje çıkan araç takla attı #1

    Avcılar da refüje çıkan araç takla attı #2

    Avcılar da refüje çıkan araç takla attı #3

    Avcılar da refüje çıkan araç takla attı #4

     

     

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