Avcılar'da refüje çıkan araç takla attı

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobilin refüje çıkarak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Avcılar E5 Yanyol'da saat 23.45 sıralarında, Topkapı istikametine giden otomobilin sürücüsü Özgür G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıktı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarına savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araç sürücüsü Özgür G. ile yanındaki Beyzanur T. yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.