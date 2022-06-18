Avcılar'da sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü aldı

Yabancı uyruklu bir kişi, 1.500 liralık alışveriş yaptığı mağazaya sahte 100 dolar vererek, 200 lira para üstü aldı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde Serdar Erdem'e ait giyim mağazasına gece saatlerinde yabancı uyruklu bir kişi geldi.

Beğendiği 1.500 lira tutarındaki kıyafeti alan müşteri, üzerinde Türk parası bulunmadığını belirterek 100 dolarla ödeme yapmak istedi.

Kabul eden Erdem, müşteriye 200 lira para üstü verdi.

Paranın sahte olduğunu öğrendi

Ertesi gün dövizi bozdurmaya giden Erdem, paranın sahte olduğunu öğrendi.

Aynı kişinin sokaktaki başka bir marketten de alışveriş yaptığı belirtildi.

Sahte dolar veren müşterinin telefon numarasını bulan Erdem, parasını istedi.

Avcılar'da sahte dövizle dolandırıldı VİDEO

4 gün geçti, parayı getirmedi

Şüpheli, yanındaki paraları göstererek “Eşim rahatsız. Paran hazır. En kısa sürede getirip vereceğim.” dedi.

Ancak aradan 4 gün geçmesine rağmen Erdem'e para ödemedi.

Küfredince emniyete gitti

Bunun üzerine tekrar aradığı şüpheli, Erdem’e küfretti.

Talihsiz esnaf küfrü duyunca Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün yolunu tuttu ve suç duyurusunda bulundu.

“Bizim canımız yandı, başkasının yanmasın”

DHA’ya konuşan Serdar Erdem, “Bizim canımız yandı, başkasının yanmasın. Daha önce de yabancı uyruklu müşterilere satış yaptık. Hiçbirinde böyle bir olay ile karşılaşmadık. Parayı getirmesini beklerken bir de üzerine küfretti.” dedi.

Şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.