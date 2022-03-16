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    Avcılar'da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı

    D-100 kara yolu üzerinde kontrolden çıkarak yana savrulan halk otobüsüne, arkasından gelen otomobil ve minibüs çarptı. Bölgede trafik kilitlenirken vatandaş uzun süre otobüs bekledi.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 11:35
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    Avcılar'da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı

    İETT'ye ait Bakırköy-Boğazköy seferini yapan 34 HU 8579 plakalı otobüsün sürücüsü, Avcılar D-100 yanyolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

    Otobüsün arka tarafı savrulurken arkasından gelen yumurta yüklü 34 BM 6448 plakalı minibüs ve 34 HE 5274 plakalı otomobil de otobüse çarptı.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D-100 yanyolu kapandı.

    VATANDAŞ SAATLERCE OTOBÜS BEKLEDİ

    İşe gidiş saatine denk gelen kaza nedeniyle trafik yoğunlaşırken, işe gitmek için duraklarda bekleyenler uzun süre otobüs bekledi.

    Yanyol, araçların çekicilerle kaldırılması ardından yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.

    Avcılar'da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı VİDEO

    Avcılar da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı #1

    Avcılar da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı #2

    Avcılar da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı #3

    Avcılar da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı #4

    Avcılar da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı #5

    Avcılar da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı #6

    Avcılar da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı #7

    Avcılar da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı #8

    Avcılar da savrulan İETT otobüsüne minibüs ve otomobil çarptı #9


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