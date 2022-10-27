Avcılar'da Seda Kurt'un ölümüyle ilgili açılan dava düştü

Seda Kurt'u 19 bıçak darbesiyle öldüren zanlıya 'Kasten öldürme' suçundan açılan dava, şüphelinin ölmesi sebebiyle düşürüldü.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 4 Kasım 2019'da dehşet bir olay yaşandı.

41 yaşındaki Seda Kurt, birlikte yaşadığı 44 yaşındaki Ercan Akkaş tarafından 19 bıçak darbesiyle yaralandı.

2 çocuk annesi Kurt, aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti.

Müebbet hapis istemi

Olay sonrasında yurt dışına kaçan Akkaş'a, Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürüldüğü iddiasıyla 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenerek dava açıldı.

Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Seda Kurt'un annesi Bedia Akar ve avukatı katıldı.

Sanık öldü dava düşürüldü

Duruşmada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Ercan Akkaş'ın ölüm kaydının bulunduğu, UYAP kontroleri sırasında da sanığın öldüğüne dair uyarı görüldüğü bildirildi.

Mahkeme heyeti, sanığın öldüğü anlaşıldığından hakkında açılan davayı düşürdü.

"Seda'yı öldürdü, yurt dışına kaçtı"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Seda Kurt'un annesi müşteki Bedia Akar, "Suç makinesi gibiydi. Türkiye'de bir sürü suçu, sabıkası ve denetimli serbestliği vardı. Ayrıca kadın cinayetlerine baktığımızda, katil uyuşturucudan ceza almış ve denetimli serbestlikle dışarıda olduğunu görüyoruz.

Her defasında söylüyorum, denetleyemiyorsanız, bunları sokaklara bırakmayın. Bu suç makinesi Türkiye'de denetlenemedi. Seda'yı öldürdü, yurt dışına kaçtı. Her kaçak gibi Gürcistan'a kaçtı. Bunlar çok iyi biliyorlar ki Gürcistan'la Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması yok. Orada kalır, yaşar, rahat eder.

"İlahi adalet yerini buldu"

Gürcistan'da da durmadı. Orada işlediği bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Aldığımız bir duyuma göre sanık, cezaevinde çıkan bir kavgada diğer mahkumlar tarafından dövülerek öldürülmüş. Yüce Türk adaletine güveniyorum dedim, ama ilahi adalet yerini buldu.

Kızlarımız, kız kardeşlerimiz ölmesin. Bugünkü davada, dosya kapandı. Sanık öldüğü için dava düştü. Ama gelip yargılanmasını gerçekten istiyordum. Çok uğraştık, mücadele verdik. Susmayalım, anneler ölmesin, çocuklar öksüz kalmasın." diye konuştu.