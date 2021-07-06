Müşteri gibi girdiği telefoncu dükkanında baktığı telefonlarla selfie çekilen hırsız ve arkadaşının, 3 telefonu çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz Pazar günü saat 11.20 sıralarında İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bir telefon dükkanına kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir şahıs girdi.

Şahıs, dükkana müşteri gibi gelerek telefon fiyatlarını sormaya başladı.

SELFİE ÇEKTİ

Fiyatı sorduktan sonra şahıs, telefonu eline alarak selfie çekti, ardından çektiği fotoğrafı silip, dükkan sahibini oyalamaya başladı.

Avcılar'da selfieyle dükkandakileri oyalayan hırsız, telefon çaldı VİDEO











TELEFONLARA BAKTI

Bu sırada arkadaşı olduğu düşünülen başka bir şahıs dükkana gelerek, tezgahtaki telefonlara bakmaya başladı.





3 TELEFON ÇALDI

İş yeri sahibinin arkadaşı tarafından meşgul edildiğini gören hırsız, 2 sıfır telefonu alıp, cebine koydu. Dışarı çıkan şahıs, bir süre sonra gelip 1 tane daha telefon çalarak kayıplara karıştı.





POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Müşteriyi oyalayan şahıs da, arkadaşının gittiğinden emin olduktan sonra dükkandan çıkıt. Olayı fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





"BUNU 5 TANE KAMERANIN ÖNÜNDE YAPIYOR"

Yaklaşık 10 bin TL kayıplarının olduğunu dile getiren iş yeri sahibi Yusuf Şakar, “11 yıldır Avcılar’da telefon dükkanımız var. O gün de babam dükkandaydı, ben doktor kontrolüne gitmiştim. Yabancı uyruklu iki kişi geliyor, telefon bakıyor, sonra kendini selfie çekiyor. Sonra siliyor ama son silinenlerde kalıyor. Birisi babamı konuşturuyor. Birbirleriyle işaretleşiyorlar. Türkmenistan uyruklu, iki kere uzanıp buradan telefon çalıyor. En son da diğer telefonu alacakmış gibi babamı oyalıyor. Babam da o ara bizi arayıp, fiyatın soruyor ve hırsız çıkarken de son telefonu kutusuyla beraber götürüyor. Bunu 5 tane kameranın önünde yapıyor, o cesarete sahip, soruyoruz, soruşturuyoruz. Emniyete gittik, şikayetçi olduk. İfademizi verdik, bilgileri verdik, bekliyoruz” dedi.