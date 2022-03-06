Avcılar'da, semt pazarında kaldırım çöktü

Kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın temelinin kazıldığı alanın hemen yanındaki kaldırım çöktü. Esnafın askılarda dizdiği kıyafetler, inşaat alanına düştü.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'ndeki semt pazarının kurulduğu Ahmet Kaya Caddesi üzerinde, Yusuf Danış ve yanındaki bir esnaf her hafta olduğu gibi satmak istedikleri ürünlerin bulunduğu askıları kaldırıma dizdi.

Ancak, kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın temelinin kazıldığı alanda çökme meydana geldi.

KIYAFETLER BOŞLUĞA YUVARLANDI

Altı inşaat temeli kazılması nedeniyle boşalan kaldırımın üzerindeki bütün kıyafetler askıları ile birlikte boşluğa yuvarlandı. Şans eseri bu sırada kaldırımda kimsenin bulunmadığı belirtildi.

KABLOLAR AÇIĞA ÇIKTI

Yusuf Danış, semt pazarında bulunan zabıtayı çağırdı. Çöken kısımda kabloların açığa çıktığı görüldü. Danış, inşaat alanına girerek kaldırım taşları ve toprak içerisinde kalan kıyafet ve askılarını çıkardı.

BARİYERLERLE KAPATILACAK

Avcılar Belediyesi, pazarın bu kesimini bariyerlerle kapatma kararı verdi.