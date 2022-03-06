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    Avcılar'da, semt pazarında kaldırım çöktü

    Kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın temelinin kazıldığı alanın hemen yanındaki kaldırım çöktü. Esnafın askılarda dizdiği kıyafetler, inşaat alanına düştü.
    • DHA
    • 06.03.2022 - 15:40
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    Avcılar'da, semt pazarında kaldırım çöktü

    İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'ndeki semt pazarının kurulduğu Ahmet Kaya Caddesi üzerinde, Yusuf Danış ve yanındaki bir esnaf her hafta olduğu gibi satmak istedikleri ürünlerin bulunduğu askıları kaldırıma dizdi.

    Ancak, kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın temelinin kazıldığı alanda çökme meydana geldi.

    KIYAFETLER BOŞLUĞA YUVARLANDI

    Altı inşaat temeli kazılması nedeniyle boşalan kaldırımın üzerindeki bütün kıyafetler askıları ile birlikte boşluğa yuvarlandı. Şans eseri bu sırada kaldırımda kimsenin bulunmadığı belirtildi.

    KABLOLAR AÇIĞA ÇIKTI

    Yusuf Danış, semt pazarında bulunan zabıtayı çağırdı. Çöken kısımda kabloların açığa çıktığı görüldü. Danış, inşaat alanına girerek kaldırım taşları ve toprak içerisinde kalan kıyafet ve askılarını çıkardı.

    BARİYERLERLE KAPATILACAK

    Avcılar Belediyesi, pazarın bu kesimini bariyerlerle kapatma kararı verdi.

    Avcılar da, semt pazarında kaldırım çöktü #1

    Avcılar da, semt pazarında kaldırım çöktü #2

    Avcılar da, semt pazarında kaldırım çöktü #3

    Avcılar da, semt pazarında kaldırım çöktü #4


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