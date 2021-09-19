Üst geçitteki seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavga anları kameraya yansıdı.

Dün öğlen saatlerinde İstanbul Avcılar'da Mustafa Kemalpaşa Metrobüs üst geçidinde çalışan iki seyyar satıcı arasında tartışma çıktı.

Satıcıların ‘yerimi aldın’ meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada iki seyyar satıcı yumruk yumruğa birbirlerine vurdu.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kavganın ilk anlarında çevredeki diğer vatandaşların da olayı izlemesi dikkat çekti.

Avcılar'da seyyar satıcılar, birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı ViDEO





