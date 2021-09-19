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    Avcılar'da seyyar satıcılar, birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı

    Üst geçitteki seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavga anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 10:11
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    Avcılar'da seyyar satıcılar, birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı

    Dün öğlen saatlerinde İstanbul Avcılar'da Mustafa Kemalpaşa Metrobüs üst geçidinde çalışan iki seyyar satıcı arasında tartışma çıktı.

    Satıcıların ‘yerimi aldın’ meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Çıkan kavgada iki seyyar satıcı yumruk yumruğa birbirlerine vurdu.

    KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kavganın ilk anlarında çevredeki diğer vatandaşların da olayı izlemesi dikkat çekti.

    Avcılar'da seyyar satıcılar, birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı ViDEO

    Avcılar da seyyar satıcılar, birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı #1

    Avcılar da seyyar satıcılar, birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı #2

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