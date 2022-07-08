İş yerine gelip patronu bulamayınca çalışanlara saldıran silahlı saldırganlar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaşanan anlar, saniye saniye görüntülendi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde bulunan bir kafede, 6 Temmuz günü akşam saatlerinde, kafenin önüne gelen 5 kişi iş yeri sahibi Adnan Alberkdar’ı çağırdı.

Alberkdar’ı bulamayan şahıslar, ortalığı bir anda karıştırdı. Çalışanlara saldıran şahıslar, bir çalışanı sandalye ile darbedip etrafa tehditler yağdırmaya başladı.

Bu sırada bir kişi eline aldığı tabanca ile dükkanın önüne geldi. İçerde arkadaşının darbedildiğini gören bir çalışan, saldırganlara karşılık vermek istedi.

Kurşunlar kimseye isabet etmedi

Tabancalı saldırgan, arkadaşına saldırıldığını görünce ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler kimseye isabet etmedi.

İş yeri sahibine tehditler savuran şüpheliler, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Alberkdar ise olay sonrası polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Alberkdar ifadesinde saldırganların bir süredir tehdit mesajları aldığı Mjd Alzibak tarafından tutulduğunu söyledi.

Avcılar'da, silahla iş yerini basıp çalışanlara saldırdılar VİDEO



“Bizi tehdit ediyorlar, yolda gördükleri zaman durduruyorlar”

DHA’nın haberine göre; çalışanlardan Ömar Tarfah şu ifadeleri kullandı:

“Bize sürekli geliyorlar. Silahla saldırdılar. Bizim elemanlarımızı darbettiler. Biz bunu her zaman yaşıyoruz. Yeni bir şey değil. Buraya 5 kişi gelip saldırmışlar. Bizim arkadaşlarımız ne yapacak? Adamların ellerinde silah var. Bizim arkadaşlarımızın elinden bir şey gelmez. Bizi tehdit ediyorlar. Bizi yolda gördükleri zaman durduruyorlar. Burada çalışıp çalışmadığımızı soruyorlar. Evet deyince de 'Buradan hemen gidecekseniz. Gözümüz görmesin' diyorlar. Artık nefret ettik. Görünce yolumuzu değiştiriyoruz.”