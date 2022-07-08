Petrol
104.84
0.18%
Euro
17.4736
-0.51%
Dolar
17.3111
0.25%
Altın
968.77
0.35%
Borsa
2428
0.11%
Bitcoin
377.990
7.23%
BTXN Coin
6.74
2.74%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Avcılar'da, silahla iş yerini basıp çalışanlara saldırdılar

    İş yerine gelip patronu bulamayınca çalışanlara saldıran silahlı saldırganlar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaşanan anlar, saniye saniye görüntülendi.
    • 08.07.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da, silahla iş yerini basıp çalışanlara saldırdılar

    İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde bulunan bir kafede, 6 Temmuz günü akşam saatlerinde, kafenin önüne gelen 5 kişi iş yeri sahibi Adnan Alberkdar’ı çağırdı.

    Alberkdar’ı bulamayan şahıslar, ortalığı bir anda karıştırdı. Çalışanlara saldıran şahıslar, bir çalışanı sandalye ile darbedip etrafa tehditler yağdırmaya başladı.

    Bu sırada bir kişi eline aldığı tabanca ile dükkanın önüne geldi. İçerde arkadaşının darbedildiğini gören bir çalışan, saldırganlara karşılık vermek istedi.

    Kurşunlar kimseye isabet etmedi

    Tabancalı saldırgan, arkadaşına saldırıldığını görünce ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler kimseye isabet etmedi.

    İş yeri sahibine tehditler savuran şüpheliler, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Alberkdar ise olay sonrası polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

    Alberkdar ifadesinde saldırganların bir süredir tehdit mesajları aldığı Mjd Alzibak tarafından tutulduğunu söyledi.

    Avcılar'da, silahla iş yerini basıp çalışanlara saldırdılar VİDEO

    Avcılar da, silahla iş yerini basıp çalışanlara saldırdılar #1

    “Bizi tehdit ediyorlar, yolda gördükleri zaman durduruyorlar”

    DHA’nın haberine göre; çalışanlardan Ömar Tarfah şu ifadeleri kullandı:

    “Bize sürekli geliyorlar. Silahla saldırdılar. Bizim elemanlarımızı darbettiler. Biz bunu her zaman yaşıyoruz. Yeni bir şey değil. Buraya 5 kişi gelip saldırmışlar. Bizim arkadaşlarımız ne yapacak? Adamların ellerinde silah var. Bizim arkadaşlarımızın elinden bir şey gelmez. Bizi tehdit ediyorlar. Bizi yolda gördükleri zaman durduruyorlar. Burada çalışıp çalışmadığımızı soruyorlar. Evet deyince de 'Buradan hemen gidecekseniz. Gözümüz görmesin' diyorlar. Artık nefret ettik. Görünce yolumuzu değiştiriyoruz.”

    Avcılar da, silahla iş yerini basıp çalışanlara saldırdılar #2

    Avcılar da, silahla iş yerini basıp çalışanlara saldırdılar #3


    İlginizi Çekebilir

    İvana Sert tatil pozlarıyla gençlere meydan okudu!
    Medya

    İvana Sert tatil pozlarıyla gençlere meydan okudu!

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı
    Futbol

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir