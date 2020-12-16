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    Avcılar'da silahlı market soygunu kamerada

    Markete gelen yüzü maskeli soyguncu, kasiyer ve çalışanı tabanca ile etkisiz hale getirerek kasadaki tüm paraları alıp, kaçtı.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 09:34
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 09:43
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    Avcılar'da silahlı market soygunu kamerada

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir markete gelen kimliği belirsiz soyguncu, içeride görevliler dışında kimse kalmadığını görünce kapıya yöneldi.

    Kapıdaki görevliden iç tarafa geçmesini isteyen silahlı hırsız daha sonra kasiyerin yanına geçerek kasadaki bütün paraları istedi.

    PARALARI TOPLAYIP, KAYIPLARA KARIŞTI

    Kadın kasiyer paraları tezgahın üzerine bırakırken ellerini havaya kaldırdı. Tek eliyle paraları montunun ceplerine dolduran soyguncu yere düşen bir miktar parayı da eğilerek aldı.

    Konuşmasından yabancı biri olabileceği değerlendirilen silahlı soyguncu daha sonra hızla yaya olarak uzaklaştı.

    Avcılar'da silahlı market soygunu kamerada VİDEO

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Olayın ardından çalışma başlatan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede araştırma yapararak güvenlik kameraları kayıtlarını da incelemeye ve soruşturmaya başladı.

    Soyguncunun aldığı para miktarı ise açıklanmadı.

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