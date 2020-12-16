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Avcılar'da silahlı market soygunu kamerada

Avcılar'da silahlı market soygunu kamerada

Markete gelen yüzü maskeli soyguncu, kasiyer ve çalışanı tabanca ile etkisiz hale getirerek kasadaki tüm paraları alıp, kaçtı.