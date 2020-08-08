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    Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

    İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 08.08.2020 - 13:39
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 13:39
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    Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

    İstanbul Avcılar'da bulunan Firüzköy Mahallesi Plevne Caddesi'nde sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleşti.

    İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Atilla Yılan'a açılan ateşin ardından silah seslerinin duyan çevredekiler durumu polise bildirdi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Avcılar da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü #1

    Avcılar da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü #2

    Avcılar da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü #3

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