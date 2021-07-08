Avcılar’da sivrisinek ısırıkları ile çocuklarda oluşan yaralar paniğe neden oldu

Avcılar’da sivrisinek ısırıkları ile çocuklarda oluşan yaralar paniğe neden oldu

Artan sivrisinekler nedeni ile mahalle sakinleri camlarını açamaz oldu. Sineklerin ısırdığı çocuklarda, yaraların gittikçe büyüdüğü gözlemlendi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde artan sivrisinekler, mahalle sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiledi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, mahalleye yakın yerde bulunan dere nedeniyle sivrisineklerin sayılarının arttığını belirtti.

Mahalle sakinleri, çocukların bacaklarında ve kollarında sivrisinek sokması nedeni ile oluşan yaraları göstererek yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden Songül Basıç, yaşadığı duruma ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Sinek çok mahallede. Zehirli bu sinekler herhalde. Geçen sene bu kadar yoktu. Bu sene çocuklarda yaralar, iltihaplar oluştu. Dünden beri kızım 'ayaklarım ağrıyor anne' diyor. İki gündür pansuman yapıyorum. Geçmezse doktora götüreceğim. Belki de zehirlidir.





“BİZ DE BÖYLE YARALAR OLUŞMUYOR”

Kapıyı, pencereyi açık bırakınca içerisi sinek doluyor. Bizi ısırınca biz de böyle yaralar oluşmuyor. Çok sinek var, kocaman kocaman. Karınca gibi uçuyor. Sivrisinek gibi değil böcek gibiler."





“KORKUMUZDAN GECELERİ CAMLARI AÇAMIYORUZ”

Mahalle sakini Nazmiye Sümer ise, "Buranın sivrisinekleri çok kötü. Isırdıklarında çıban gibi yara yapıyorlar. Korkumuzdan geceleri camları açamıyoruz. Burada yaşanması gerçekten zor oldu. Isırdığı zaman çıban gibi kıpkırmızı oluyor. Çocuklarımızı bunlardan zor kurtarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İLK ÇIKTIĞINDA KÜÇÜKTÜ”

Kollarında yaralar oluşan 8 yaşındaki İdil, “Beni sinek ısırdı. Çok acıyor. İlk çıktığında küçüktü sonradan giderek büyüdü.” dedi.

Avcılar’da sivrisinek ısırıkları ile çocuklarda oluşan yaralar paniğe neden oldu VİDEO



“BAKTERİLERİ İÇİN GİRİŞ KAPISI YARATIYOR”

Konuya ilişkin açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Sivrisineklerin enfeksiyon hastalıklarındaki temel rolü vektör görevi görmeleri. Şu an bahsi geçen bölgede yeterince araştırılma yapılmadı. Bunların bir vektör olup olmadığı bilinmiyor. Elbette, halk sağlığı laboratuvarlarında bu inceleme yapılacaktır. Sonuçlar çıkana kadar mutlaka sivrisineklerin olduğu ortamlardan kendimizi korumamız gerekiyor. Sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile, bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor.





“EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURMAK GEREKİR”

Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bu yaraları oluşturabilen pek çok enfeksiyon hastalığı var. Halk arasında şark çıbanı denilen yumuşak doku enfeksiyonu yapan hastalıklar var. Buradaki tehlike şu anlık deride yarattığı tahribat. Herhangi bir enfeksiyon hastalığına benzemiyor, lezyonlar.”



