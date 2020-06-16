Avcılar'da Nijeryalılar sokağı savaş alanına çevirdi

Gece kulübünden çıkan yabancı uyruklu kalabalık grubun kavgasında, ortalık savaş alanına döndü. Polis, grubu güçlükle dağıttı.

İstanbul Avcılar'da sokak ortasında çatışma çıktı..

Denizköşkler Mahallesi'nde bir gece kulübünün çıkışında meydana gelen olayda, çoğunluğu Nijerya uyruklu olan kişilerden oluşan grup arasında tartışma yaşandı.

Eğlenme amaçlı gittikleri gece kulübünden 03.30 sularında ayrılan kalabalık grup arasında bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

SOPA, SANDALYE...

Kulüp otoparkında çıkıp caddeye taşan tartışmada, tarafların birbirlerine sandalye ve sopalarla saldırdıkları görüldü.

YARALILAR VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekince, havaya ateş açtı. Gruptakilerden bazıları hafif şekilde yaralandı.

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"YERLERDE KAN İZLERİ VAR"

Görgü tanıklarından biri, "Gece kulübünden çıkan Nijeryalı bir grup kavgaya başladı. Yaklaşık 15-20 kişi vardı. Kavga sebebini anlayamadım, dillerini anlayamıyorduk. Yerlerde kan izleri var. Bayağı büyük bir kavgaydı. Polisler geldi. Onları engellemeye çalıştılar hatta havaya ateş açtılar, 4-5 el. Zor ayırdılar." ifadelerini kullandı.

İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen gruptakilerin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Olay anının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.



























(Görgü tanığı)