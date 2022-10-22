Akşam saatlerinde hırsızlık yapma amacıyla binaya girdikleri iddia edilen 3 şahıs, tartıştıkları ev sahibinin evine girerek demir çubukla saldırdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde oturan Ferdi Er, kimliği belirsiz şahıslar tarafından evinde saldırıya uğradı.

Bir binanın giriş katında oturan Er'in kapısının önündeki bisiklet daha önce hırsızların hedefi olmuştu.

Bunun üzerine akşam saatlerinde binadan gelen sesler üzerine kapıyı açan Er, karşısında gördüğü kişiye ne aradığını sordu.

Kısa süreli arbede yaşandı

Şahıs, "Sana mı hesap vereceğim?" cevabıyla saldırmaya başladı.

Bu sırada eline sopa alarak saldırgana karşı koyan Er'in yardımına evdeki arkadaşı koştu.

Saldırgan dışarıda bekleyen iki arkadaşına seslendi ve kısa süren kavganın ardından 3 kişi kaçarak uzaklaştı.

Polis yalanıyla eve girdiler

Ferdi Er, yaklaşık 1 saat sonra evin kapısını çalan ve "Polis" diyen kişiye kapıyı açınca bir anda neye uğradığını şaşırdı.

İçeriye giren üç kişi odalara kaça Er ve arkadaşı Metin Aksu'yu çıkarmak için oda kapılarını tekmelemeye ve kırmaya başladı.

Avcılar'da şüpheli şahıslar polis yalanıyla girdikleri evde dehşet saçtı VİDEO



Demir çubukla saldırdılar

Bir oda kapısını kırarak içeri girenler Aksu'nun başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden oldu.

DHA'nın aktarımına göre; yaralanan Metin Aksu'nun pencereden yardım isteyerek bağırması üzerine saldırganlar kaçtı.

"Arkadaşımın başına 4 dikiş atıldı"

Kendisini kilitlediği kapının bir bölümünün kırıldığını anlatan Er, "Hırsız olduklarını düşünüyorum. Arkadaşımın başına 4 dikiş atıldı. Bunların yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını bekliyorum." dedi.

İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.







