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Avcılar'da sürücülerin yol verme kavgası
Avcılar'da yol vermeyen tır sürücüsünün aracına sopayla saldıran kamyon şoförü kameralara yansıdı.
- İHA
- 16.04.2021 - 09:22
TEM Avcılar Gişeleri mevkisinde kamyon ve tır sürücüsü arasında yol ayrımında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
SOPAYLA SALDIRDI
Çıkan tartışmanın ardından sopayla aracından inen kamyon sürücüsü, tır şoförünün camına vurarak ‘in aşağıya’ diyerek tehdit etti.
SÜRÜCÜLER AYIRDI
Çevredeki sürücülere araya girerek saldıran sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.