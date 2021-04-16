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    Avcılar'da sürücülerin yol verme kavgası

    Avcılar'da yol vermeyen tır sürücüsünün aracına sopayla saldıran kamyon şoförü kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 09:22
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    Avcılar'da sürücülerin yol verme kavgası

    TEM Avcılar Gişeleri mevkisinde kamyon ve tır sürücüsü arasında yol ayrımında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    SOPAYLA SALDIRDI

    Çıkan tartışmanın ardından sopayla aracından inen kamyon sürücüsü, tır şoförünün camına vurarak ‘in aşağıya’ diyerek tehdit etti.

    SÜRÜCÜLER AYIRDI

    Çevredeki sürücülere araya girerek saldıran sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Avcılar da sürücülerin yol verme kavgası #1

    Avcılar da sürücülerin yol verme kavgası #2

    Avcılar da sürücülerin yol verme kavgası #3

    Avcılar da sürücülerin yol verme kavgası #4

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