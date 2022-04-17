Z.E. isimli kadını sokakta yürürken ve markette taciz ettiği iddia edilen şüpheli Şakir G., elinin yanlışlıkla temas ettiğini söyledi. Şakir G., adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde oturan Z.E. isimli kadın 6 Nisan tarihinde, sokakta ablası ile yürüdüğü sırada iddiaya göre taciz edildi.

Z.E., bir erkeğin kendisini elle taciz ettiğini, yanlışlıkla olabileceğini düşündüğü için tepki vermeden yoluna devam ederek markete girdiğini ifade etti.

DHA’nın haberine göre, aynı kişi takip ettiği Z.E.’ye raftaki bir ürüne baktığı sırada eliyle cinsel tacizde bulundu.

Çanta ile vurdu

Z.E., çanta ile şahsa vurarak tepki gösterdi. Şüpheli şahıs, hızla marketten çıktı. Plakasından tespit edildi Şikayet üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Market ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek şüphelinin bindiği otomobilin plakası tespit edildi. Aracın Şakir G. adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Şehit Abdulkadir Sırma Polis Merkezi ekipleri şüphelinin oturduğu eve gitti.

Avcılar’da, taciz şüphelisi serbest bırakıldı ViDEO

‘Yanlışlıkla temas etti’

Kendisine ulaşılamayan Şakir G., telefonla aranarak polis merkezine çağrıldı. Görüntülerdeki kişi olduğunu kabul eden şüpheli, kadına tacizde bulunmadığını, elinin yanlışlıkla kadına temas ettiğini öne sürdü.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan şüpheli, hazırlanan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.