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- Avcılar'da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı
Avcılar'da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı
- DHA
- 29.05.2021 - 12:33
- Güncelleme : 29.05.2021 - 12:38
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan Serdar S., arkadaşı Çağlar Çağatay ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yolda başlayan tartışma kanlı bitti.
BIÇAĞI BELİNE KOYARAK UZAKLAŞTI
Serdar S. tartışma sürerken belinden çıkardığı bıçağı, arkadaşına birkaç kez sapladı.
Yaralanan Çağlar Çağatay’ın yanına bir kez daha giden ve bağırmasını sürdüren Serdar S., daha sonra bıçağını beline yerleştirip, yürüyerek uzaklaştı.
Avcılar'da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı VİDEO
EKİPLER ŞÜPHELİYİ BULDU
Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bir binanın güvenlik kamera kayıtlarına ulaşarak, saldırganın Serdar S. olduğunu belirledi.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin oturduğu evi belirledikten sonra, Serdar S'yi gözaltına aldı.
Serdar S., arkadaşını yaralamada kullandığı bıçağı yolda gördüğü bir çöp konteynerine attığını anlattı.
Soruşturmaya devam ediliyor.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Güvenlik kamerası kayıtlarında; iki arkadaşın yolda yürürken, Serdar S.’nin bir anda sinirlenerek, belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp birkaç kez arkadaşının çeşitli yerlerine sapladıktan sonra, soğukkanlı biçimde yürüyerek uzaklaştığı görülüyor.