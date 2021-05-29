Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
307.779
-0.76%
EXEN Coin
33.34
-4.74%
20ºC
İstanbul
Sağanak yağış 20 C

    Avcılar'da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı

    Avcılar'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan Serdar S. yakalanırken, o anlar anbean kaydedildi.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 12:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan Serdar S., arkadaşı Çağlar Çağatay ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yolda başlayan tartışma kanlı bitti.

    BIÇAĞI BELİNE KOYARAK UZAKLAŞTI

    Serdar S. tartışma sürerken belinden çıkardığı bıçağı, arkadaşına birkaç kez sapladı.

    Yaralanan Çağlar Çağatay’ın yanına bir kez daha giden ve bağırmasını sürdüren Serdar S., daha sonra bıçağını beline yerleştirip, yürüyerek uzaklaştı.

    Avcılar'da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı VİDEO

    Avcılar da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı #1

    EKİPLER ŞÜPHELİYİ BULDU

    Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bir binanın güvenlik kamera kayıtlarına ulaşarak, saldırganın Serdar S. olduğunu belirledi.

    Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin oturduğu evi belirledikten sonra, Serdar S'yi gözaltına aldı.

    Serdar S., arkadaşını yaralamada kullandığı bıçağı yolda gördüğü bir çöp konteynerine attığını anlattı.

    Soruşturmaya devam ediliyor.

    Avcılar da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı #2

    O ANLAR KAYDEDİLDİ

    Güvenlik kamerası kayıtlarında; iki arkadaşın yolda yürürken, Serdar S.’nin bir anda sinirlenerek, belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp birkaç kez arkadaşının çeşitli yerlerine sapladıktan sonra, soğukkanlı biçimde yürüyerek uzaklaştığı görülüyor.

    Avcılar da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı #3

    Avcılar da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı #4

    Avcılar da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı #5

    Avcılar da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı #6

    Avcılar da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir