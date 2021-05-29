Avcılar'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan Serdar S. yakalanırken, o anlar anbean kaydedildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan Serdar S., arkadaşı Çağlar Çağatay ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yolda başlayan tartışma kanlı bitti.

BIÇAĞI BELİNE KOYARAK UZAKLAŞTI

Serdar S. tartışma sürerken belinden çıkardığı bıçağı, arkadaşına birkaç kez sapladı.

Yaralanan Çağlar Çağatay’ın yanına bir kez daha giden ve bağırmasını sürdüren Serdar S., daha sonra bıçağını beline yerleştirip, yürüyerek uzaklaştı.

Avcılar'da tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı VİDEO





EKİPLER ŞÜPHELİYİ BULDU

Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bir binanın güvenlik kamera kayıtlarına ulaşarak, saldırganın Serdar S. olduğunu belirledi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin oturduğu evi belirledikten sonra, Serdar S'yi gözaltına aldı.

Serdar S., arkadaşını yaralamada kullandığı bıçağı yolda gördüğü bir çöp konteynerine attığını anlattı.

Soruşturmaya devam ediliyor.





O ANLAR KAYDEDİLDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarında; iki arkadaşın yolda yürürken, Serdar S.’nin bir anda sinirlenerek, belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp birkaç kez arkadaşının çeşitli yerlerine sapladıktan sonra, soğukkanlı biçimde yürüyerek uzaklaştığı görülüyor.





