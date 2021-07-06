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Avcılar'da tehlikeli drift
Aracının kapısını açarak drift atan sürücü ile camdan sarkan arkadaşının o anları çevredekiler tarafından görüntülendi.
- DHA
- 06.07.2021 - 10:59
- Güncelleme : 06.07.2021 - 11:10
Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması ile beraber hafta sonu akşam saatlerinde İstanbul sahillerinde yoğunluk yaşandı.
Avcılar Sahil Parkı'nın otoparkına gelen bir trafik magandası bölgede tehlike anlara sebep oldu.
SÜRÜCÜ KAPIYI AÇTI, YOLCU CAMDAN SARKTI
Sürücü, çevresindeki onlarca insana rağmen kapısı açık şekilde drift yaptı. Yanındaki arkadaşı ise oturduğu bölümün camından sarkarak ona eşlik etti. Drift yaparak sıfır çizen maganda, daha sonra gözden kayboldu.
Avcılar'da tehlikeli drift kamerada