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Avcılar’da ticari takside 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Avcılar’da ticari takside 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan ticari bir takside, 2 kilogram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.