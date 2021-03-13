Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
435.655
1.44%
EXEN Coin
14.98
1.14%
7ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 7 C

    Avcılar’da ticari takside 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan ticari bir takside, 2 kilogram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar’da ticari takside 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar başlattı.

    Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaretini engellemek için harekete geçen ekipler, Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesinde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

    ARKA KAPIDAN KAÇTI

    Ticari taksi yavaşladığında aracın sol arka kapısından bir şahıs kaçtı. Esenyurt istikametine doğru kaçan şahıs kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

    İRAN UYRUKLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Yakalanan şahsın İran uyruklu olduğu tespit edildi.

    ARAMA YAPILDI

    Ekipler araç içinde arama gerçekleştirdi.

    Aramalar sonucu 3 parça halinde, 2 kilogram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Yakalanan şahıs, emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

    Avcılar’da ticari takside 2 kilo metamfetamin ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir