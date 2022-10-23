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    Avcılar'da toplamda 52 bin TL'lik hırdavat ve giyim malzemesi çaldı

    Bir mağazadan 27 bin TL değerinde hırdavat, 25 bin TL değerinde giyim ürünü çalan hırsız, ürünleri kamyonetine yükleyip kaçtı.
    • 23.10.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 11:57
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    Avcılar'da toplamda 52 bin TL'lik hırdavat ve giyim malzemesi çaldı

    İstanbul Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 32 yaşındaki Y.K isimli hırsız, beyaz bir kamyonetle gelip bir mağazadan tam 27 bin TL hırdavat malzemesi ve 25 bin TL değerinde giyim ürünleri malzemesini aracın kasasına yükleyip kaçtı.

    İhbar üzerine ekipler harekete geçti

    Hırsızlık olayının ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Ekiplerin titizlikle çalışması sonucu çevredeki farklı noktalarda olan güvenlik kameraları görüntüleri izlendi.

    Ekipler şüphelilerin olay yerine geldikleri aracı tespit etti.

    Aracın kaçış güzergahında olan kameralar tek tek incelendi.

    Avcılar’da hırdavat ve giyim malzemesi çalan hırsız VİDEO

    Kaçış anı kameralara yakalandı

    Ekipler görüntülerde yer alan araca birebir benzeyen bir kamyoneti Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde durdurdu ve görüntülerle karşılaştırılma yaptı.

    Yapılan denetim sonucu araçta belirgin olan izler ile durdurulan araçtaki izlerin aynı olduğu görüldü.

    İHA'nın haberine göre; araçta bulunan Y.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Avcılar da toplamda 52 bin TL lik hırdavat ve giyim malzemesi çaldı #1


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