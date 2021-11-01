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    Avcılar'da torbacılar otomobili kurşunladı

    Torbacı olan otomobilli şahıslar, gece saatlerinde park halindeki bir araca pompalı tüfek ve tabancalarla saldırıda bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
    • DHA
    • 01.11.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 13:25
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    Avcılar'da torbacılar otomobili kurşunladı

    İstanbul Avcılar Cumhuriyet Caddesi’nde gece saatlerinde iki otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, 34 EEF 510 plakalı otomobile pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

    Ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı olayda, hedef alınan otomobilde çok sayıda saçma ve kurşun izi olduğunu belirledi. Açılan ilk ateşte bölgedeki kafede oturan Murat Bulu’ya ait 34 JD 8989 plakalı otomobil de cam ve kaportasından isabet alarak zarar gördüğü anlaşıldı.

    'UYUŞTURUCU' MESELESİ

    Polis olayın ‘Torbacı’ olarak nitelendirilen sokakta uyuşturucu satan şüpheliler arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklanmış olabileceğini değerlendirerek soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

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