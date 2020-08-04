Avcılar'da trafiği kilitleyen kaza: 4 yaralı

Lastiği patlayan tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, kaza sebebiyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Avcılar D-100 karayolu Topkapı istikametinde, B.A.'nın kullandığı 34 AAE 273 plakalı otomobil, lastiği patladığı için sağ şeritte bekleyen 34 BRA 257 plakalı tıra çarptı.

Tıra çarpan otomobile ise Ş.K.'nin kullandığı 34 BOV 514 plakalı başka bir otomobil çarptı.

4 YARALI

3 aracın karıştığı kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Topkapı istikametinde trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

"ÇOK BİR ŞEY YOK"

Kazayı gören bir kişi, "Ben burada bekliyordum. İlk lastiği patlayan tır durdu. Arkadan gelen siyah otomobil tıra çarptı. Diğer beyaz otomobil ise siyah otomobile çarptı. Çok şükür çok bir şey yok." diye konuştu.