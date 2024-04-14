Avcılar'da trambolin salıncaktaki çocuk, kemeri açılınca savrularak düştü İstanbul Avcılar'da ailesiyle lunaparka giden çocuk, bindiği trambolin salıncağın kemeri açılınca dakikalarca savrulduktan sonra düştü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'ndeki lunaparkta dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte lunaparka giden çocuk, trambolin salıncağa bindi. Baba, kızını eğlendirmek için halatı çekip bırakırken, çocuğun bağlı olduğu kemer bir anda açıldı.

Salıncakta savrularak düştü

Dengesini kaybeden çocuk dakikalarca salıncakta savrulduktan sonra trambolinin üzerine düştü. Yara almadan kurtulan çocuğu gören ailesi panikle sarılarak düştüğü yerden aldı.

Aile ve işletme birbirilerini suçladı

Aile, işletmedeki görevlilerin kemeri yeterince sağlam bağlamadığını öne sürerken, görevliler ise kazada ailenin suçlu olduğunu söyledi. Korku dolu anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)