Avcılar’da turistlerin kaldığı 2 katlı villada yangın çıktı

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, 2 turistin kaldığı villanın 2 katını tamamen sardı. Turistlerden biri dumandan etkilenirken, diğeri kolundan yaralandı.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Köşk Sokak üzerindeki iki katlı villada, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü, villanın iki katını sardı.

Olay yerilne itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kolunda yanıklar oluşan yabancı uyruklu Feyruz Abdurrahmanov, dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Villada bulunan Muhammed El Berrak ise dumandan etkilendi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Alevler ekiplerin 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınabildi.

Olayda herhangi bir can kaybı olmazken villada maddi hasar meydana geldi.

“UYANDIĞIMDA HER TARAF SİSTİ”

Dumandan etkilenen Muhammed El Berrak, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Uyandığımda her taraf sisti. Çok duman vardı. Aşağı indim, kapı nerede bilmiyorum. Daha sonra komşudan itfaiyeye haber vermesini istedim. Suudi Arabistan'dan tatile geldik.”