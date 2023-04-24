Avcılar’da üzerine beton parçası düşen kadın ağır yaralandı

DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki Mahbup Uzunay'ın üzerine, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçaları geldi.
Ağır yaralandı
Kafasına düşen parçaların ardından yere yığılan genç kadın sonucu ağır yaralandı.
İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler inceleme başlattı
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.
Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler binada inceleme yaptı.