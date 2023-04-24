Avcılar’da üzerine beton parçası düşen kadın ağır yaralandı Sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki kadının başına binanın önüne geldiği sırada beton parçası düştü. Ağır yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki Mahbup Uzunay'ın üzerine, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçaları geldi.

Ağır yaralandı

Kafasına düşen parçaların ardından yere yığılan genç kadın sonucu ağır yaralandı.

İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler inceleme başlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler binada inceleme yaptı.