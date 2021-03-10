Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç katlı bir villada 1590 şişe sahte içki ele geçirdi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Ambarlı Mahallesi’ndeki bir türkü evinde sahte içki satıldığını belirledi.

Bu içkilerin, iş yeri sahibi tarafından aynı mahallede bulunan 3 katlı villa tarzı müstakil evde imal edildiği tespit edildi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda, iş yeri sahibi C.Ç. (56) ile H.Ç. (47), S.K. (35) ve S.D. (32) yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Villada yapılan aramalarda da 1590 şişe sahte içki, 4 bidon içinde 19 litre metil alkol, 2 bin 340 adet TAPDK bandrolü, bin 1370 etiket, kapak takma ve bandrol yapıştırma işleminde kullanılan ısıtıcı, 4 varil içerisinde farklı markalara ait çok sayıda alkol şişesi kapağı bulundu.

Şüphelilerden H.Ç., S.K. ve S.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi C.Ç. ise “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adliyeye sevk edildi.

Avcılar’da villaya sahte içki operasyonu VİDEO