DHA
Trafikte yardımlaşma hikayelerine bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yakıtı biten otomobilin sürücüsü yolda kaldı. Sürücünün imdadına iki motosiklet sürücüsü yetişti.
Otomobili ayaklarıyla istasyona kadar ittiler
Motosikletle seyir halindeyken ayaklarıyla otomobili itekleyen motosiklet sürücüleri, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar itti.
İstasyon girişinde ise motosiklet sürücüleri motordan inerek otomobili itmeye başladı. O anlar bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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