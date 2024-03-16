Avcılar'da yakıtı biten otomobili motosiklet sürücüleri yol boyunca itti İstanbul Avcılar'da yakıtı biten otomobil sürücüsünün imdadına motosiklet sürücüleri yetişti.

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DHA

Trafikte yardımlaşma hikayelerine bir yenisi daha eklendi.



İstanbul'un Avcılar ilçesinde yakıtı biten otomobilin sürücüsü yolda kaldı. Sürücünün imdadına iki motosiklet sürücüsü yetişti.

Otomobili ayaklarıyla istasyona kadar ittiler

Motosikletle seyir halindeyken ayaklarıyla otomobili itekleyen motosiklet sürücüleri, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar itti.

İstasyon girişinde ise motosiklet sürücüleri motordan inerek otomobili itmeye başladı. O anlar bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)