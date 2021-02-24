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    Avcılar'da yanarak kayan araç kamerada

    Trafikte yanarak yolda kaymaya başlayan araç, çevredekilere korku saçtı.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 16:51
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    Avcılar'da yanarak kayan araç kamerada

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araçtan, bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

    Sürücü durumu fark edip, aracı yolun sağına çekerken alevler tüm aracı sardı.

    YOLDA KAYMAYA BAŞLADI

    Alev topuna dönen araç bir anda kaymaya başlarken, çevredeki sürücüler korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti.

    Aracın yolda kaydığı anlar ise başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

    Avcılar'da yanarak kayan araç kamerada

    Avcılar da yanarak kayan araç kamerada #1

    Avcılar da yanarak kayan araç kamerada #2

    Avcılar da yanarak kayan araç kamerada #3

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