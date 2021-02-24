Trafikte yanarak yolda kaymaya başlayan araç, çevredekilere korku saçtı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araçtan, bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü durumu fark edip, aracı yolun sağına çekerken alevler tüm aracı sardı.

YOLDA KAYMAYA BAŞLADI

Alev topuna dönen araç bir anda kaymaya başlarken, çevredeki sürücüler korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti.

Aracın yolda kaydığı anlar ise başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Avcılar'da yanarak kayan araç kamerada