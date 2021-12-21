Tedbir alınmadığı belirtilen dere yatağının kenarından geçen yaşlı bir adam, bisikletiyle birlikte dere yatağına devrildi. Ağır yaralanan adam, tedaviye alındı.

Saat 12.45 sıralarında İstanbul Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi G-653'üncü sokakta bisikletiyle yolda giden kişi henüz bilinmeyen bir nedenle dere yatağına düştü.

Bisikletle düşen yaşlı adam, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla dereye düşen kişiyi kurtardı.

DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerin teslim edilen yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'da yaşlı adam, bisikletiyle dere yatağına düştü VİDEO

"SIK SIK DÜŞME OLAYLARI OLUYOR"

Yaşananları anlatan çevredeki bir işyerinin sahibi İbrahim Yorulmaz, "Yaşlı bir amca buradan geçerken, kırık olan taraftan aşağıya düştü. Polis ve ambulans geldi. Aşağıda gördüğüm kadarıyla baygındı. Belki iç kanama geçiriyor olabilirdi. Derede sık sık düşme olayları oluyor. Burası çıkmaz sokak. Biz buraya köprü istedik. Birçok kez müracaat ettik. İlgilenen olmadı." dedi.













