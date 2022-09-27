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    Avcılar’da yıkamaya verilen otomobil çalındı

    Yıkatılmak için oto yıkamaya getirilen ve üzerinde kontak anahtarı bırakılan otomobili çalan şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.
    • 27.09.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:18
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    Avcılar’da yıkamaya verilen otomobil çalındı

    Geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00 sıralarında İstanbul Avcılar'da bulunan Tahtakale Mahallesi’ndeki otomobil yıkama yerine araç bırakıldı.

    Bir sürücü, yıkatmak istediği otomobilini iş yerinin açık otopark bölümüne park ederken, kontak anahtarını da aracın üzerinde bıraktı.

    Araç sahibi sırasını beklemek üzere ilerideki gölgelik yere doğru giderken, iş yerinin yanındaki yol üzerindeki bir iş yerinde bulunan şüpheli, soğukkanlı biçimde gelerek kapısı açık araca bindikten hemen sonra yola çıkarak hızla uzaklaştı.

    Otomobilinin çalındığını fark etti

    Araç sahibi otomobilinin çalındığını fark edince hemen polisi aradı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, otomobili bulabilmek için çalışma başlattı.

    Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde otomobilin 24 saat içerisinde iki kez Ispartakule gişelerinden geçtiğini belirledi. Avcılar Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, pazar günü otomobili Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki Göl Marmara Evleri yakınında görünce takibe aldı.

    Avcılar’da yıkamaya verilen otomobil çalındı ViDEO

    Avcılar’da yıkamaya verilen otomobil çalındı #1

    Hırsız tutuklandı

    DHA'nın haberine göre; kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü D.D. kısa süre sonra yakalandı. Araç, çekici ile yediemine teslim edilirken, hırsızlık suçundan dosyası bulunan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi.

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