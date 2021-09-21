Avcılar’da yol kavgası kamerada

Tek yönlü yolda çıkan yol kavgasına otomobillerden birinde bulunan 2 kadın da dahil oldu.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Namık Kemal Caddesi’nde ilerleyen otomobil sürücü, kendisine yol verilmediğini öne süren bir sürücü ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KIZIŞTI

Sürücülerden biri tartışmayı sona erdirerek direksiyon başına geçmek isterken, diğer sürücü kapıyı açarak kavga etmek istedi. Otomobilde bulunan kadınlar da inerek karşı tarafa saldırmaya başladı.

Gerginlik, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Avcılar’da yol kavgasına kadınlar da karıştı