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    Avcılar'da yolun karşısına geçmek isteyen gence araç çarptı

    Mermer dükkanında çalışan ve malzeme yüklemek için karşı yöndeki araca yönelen Muhammet'in, metrelerce sürüklenip ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 06.09.2020 - 16:15
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    Avcılar'da yolun karşısına geçmek isteyen gence araç çarptı

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Kazım Karabekir Caddesi'nde bir mermer dükkanında çalışan 21 yaşındaki Muhammet Gürbüz, müşterisinin aldığı ürünü arabasına taşımak için yolun karşısına geçmek istedi.

    ARAÇ ÇARPTI, METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    Bu sırada ise 34 JP 2989 plaka hafif ticari aracın sürücüsü, yolun karşısına geçmekte olan Gürbüz’e çarparak havaya fırlattı.

    Gürbüz’ün elinde bulunan mermer de çarpmanın etkisiyle o sırada yoldan geçen başka bir araca isabet etti.

    Avcılar'da yolun karşısına geçmek isteyen gence otomobil çarptı

    DURUMU AĞIR

    Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muhammet'i özel bir hastaneye kaldırdı.

    Hayati tehlikesi bulunan genç, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

    Avcılar da yolun karşısına geçmek isteyen gence araç çarptı #1

    SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Gürbüz’e çarpan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

    Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    "ÇOCUK YIĞILDI KALDI"

    Çarpmanın etkisiyle mermerin üzerine geldiği araçtaki Bahar Köprücü de, o anları anlattı.

    Avcılar istikametine doğru gittiklerini söyleyen Köprücü, ”Biz yolumuzda normal giderken karşıdan bir araç geliyordu. Çocuk da elinde mermerle karşıya geçiyordu. Biz durduk ama o araç durmadı. Çocuğa vurdu, çocuk mermerle birlikte bizim arabamızın üzerine yığıldı kaldı. Durumu ağır. Allah'tan o mermer bizim aracın camdan içine girmedi” diye konuştu.

    Avcılar da yolun karşısına geçmek isteyen gence araç çarptı #2

    Avcılar da yolun karşısına geçmek isteyen gence araç çarptı #3

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