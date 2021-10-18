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    Avcılar'daki apartmanın balkonu çöktü

    Apartman dairesinin balkonunun çökmesiyle birlikte vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, binada tahliye çalışmaları başlattı.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 09:43
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    Avcılar'daki apartmanın balkonu çöktü

    Dün akşam saat 18.00 sıralarında, İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak’ta bulunan bir apartmanda çökme yaşandı.

    Henüz bilinmeyen nedenle sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairenin balkonu çöktü.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

    EKİPLER ÖNLEM ALDI

    Zabıta ve polis ekipleri binanın etrafına barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından binanın tahliyesine karar verildi.

    GİRİŞE ZİNCİR ÇEKİLDİ

    Bina sakinlerinin apartmanı boşaltmasıyla, giriş kapısına zincir çekilip kilitlendi. Balkonun çökmesi sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken yapılacak incelemelerin ardından binaya ilişkin nihai kararın verileceği kaydedildi.

    Avcılar'daki apartmanın balkonu çöktü VİDEO


    Avcılar daki apartmanın balkonu çöktü #1

    Avcılar daki apartmanın balkonu çöktü #2

    Avcılar daki apartmanın balkonu çöktü #3

    Avcılar daki apartmanın balkonu çöktü #4

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