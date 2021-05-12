- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Avcılar'daki baltalı kavgada 1 kişi yaralandı
Avcılar'daki baltalı kavgada 1 kişi yaralandı
2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan baltalı ve sopalı kavga, bir kişinin yaralanmasıyla sona erdi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 12.05.2021 - 10:31
- Güncelleme : 12.05.2021 - 10:51
Dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki iki aile arasında sözlü sataşma yaşandı.
İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. T
artışma büyüyünce taraflar birbirlerine sopa ve balta ile saldırmaya başladı.
1 KİŞİ YARALANDI
Saldırının ardından taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise kalabalığı dağıtarak olayla ilgili inceleme başlattı.
KAVGA KAMERADA
Öte yandan, kavganın ardından elinde balda ile dolaşan bir şahıs cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avcılar'daki baltalı kavgada 1 kişi yaralandı ViDEO