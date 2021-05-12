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Avcılar'daki baltalı kavgada 1 kişi yaralandı

Avcılar'daki baltalı kavgada 1 kişi yaralandı

2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan baltalı ve sopalı kavga, bir kişinin yaralanmasıyla sona erdi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.