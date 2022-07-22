Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
406.082
-1.23%
BTXN Coin
11.18
35.02%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Avcılar'daki esnaf kavgasında silahlar çekildi

    Kuyumcu dükkanı sahibi ile işletmenin önünde ayakkabı satmak isteyen Mustafa Alptekin arasında çıkan kavgaya diğer esnaflar da dahil olunca silahlarda çekildi.
    • 22.07.2022 - 11:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'daki esnaf kavgasında silahlar çekildi

    İstanbul Avcılar'daki Merkez Mahallesi'e bağlı Marmara Caddesi'ndeki iş hanında ayakkabı mağazası bulunan Mustafa Alptekin, caddedeki kuyumcunun önünde ayakkabı satmak istedi.

    Bunun üzerine kuyumcu ile Alptekin arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer esnaf da girince büyüdü.

    Silahlar çekildi

    Tekme, tokat ve kemerlerin kullanıldığı kavgada silahlarda da çekildi.

    Avcılar'daki esnaf kavgasında silahlar çekildi

    Polisler kavgayı ayırdı

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga son bulurken şüphelilerin üzerindeki ruhsatlı olduğu öğrenilen silahlara da geçici olarak el konuldu.

    4 kişi emniyete götürüldü

    DHA'nın haberine göre; kavgaya karışan Y.Ş., M.Ş., H.Ş. ve A.A. ifadeleri alınmak üzere Avcılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Avcılar daki esnaf kavgasında silahlar çekildi #1

    Avcılar daki esnaf kavgasında silahlar çekildi #2

    Avcılar daki esnaf kavgasında silahlar çekildi #3

    Avcılar daki esnaf kavgasında silahlar çekildi #4

    Avcılar daki esnaf kavgasında silahlar çekildi #5

    Avcılar daki esnaf kavgasında silahlar çekildi #6

    Avcılar daki esnaf kavgasında silahlar çekildi #7

    Avcılar daki esnaf kavgasında silahlar çekildi #8


    İlginizi Çekebilir

    Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı
    Gündem

    Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Diyarbakır'da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı

    Görüş Bildir