Kuyumcu dükkanı sahibi ile işletmenin önünde ayakkabı satmak isteyen Mustafa Alptekin arasında çıkan kavgaya diğer esnaflar da dahil olunca silahlarda çekildi.

İstanbul Avcılar'daki Merkez Mahallesi'e bağlı Marmara Caddesi'ndeki iş hanında ayakkabı mağazası bulunan Mustafa Alptekin, caddedeki kuyumcunun önünde ayakkabı satmak istedi.

Bunun üzerine kuyumcu ile Alptekin arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer esnaf da girince büyüdü.

Silahlar çekildi

Tekme, tokat ve kemerlerin kullanıldığı kavgada silahlarda da çekildi.

Avcılar'daki esnaf kavgasında silahlar çekildi

Polisler kavgayı ayırdı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga son bulurken şüphelilerin üzerindeki ruhsatlı olduğu öğrenilen silahlara da geçici olarak el konuldu.

4 kişi emniyete götürüldü

DHA'nın haberine göre; kavgaya karışan Y.Ş., M.Ş., H.Ş. ve A.A. ifadeleri alınmak üzere Avcılar Polis Merkezi'ne götürüldü.





























