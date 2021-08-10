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Avcılar’daki halı sahada maç bitişiyle kavga başladı

Avcılar’daki halı sahada maç bitişiyle kavga başladı

Bir halı saha maçı sonrasında iki grup arasında tekme, tokat ve yumruklu kavga çıktı. Halı maçının boks maçına döndüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.