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    Avcılar’daki halı sahada maç bitişiyle kavga başladı

    Bir halı saha maçı sonrasında iki grup arasında tekme, tokat ve yumruklu kavga çıktı. Halı maçının boks maçına döndüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 10:08
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    Avcılar’daki halı sahada maç bitişiyle kavga başladı

    İstanbul’un Avcılar ilçesindeki halı sahada maç yapan arkadaşlar, müsabaka sırasında gerginlik yaşadı.

    Çıkan gerginliğin ardından maç süresinin bitmesiyle küfürleşmeye başlayan kişiler, birbirine girdi.

    Halı saha adeta boks arenasına döndü.

    KAVGA ANI ANBEAN KAMERADA

    Araya başkalarının girmesiyle kavga bitti, taraflar da olay yerinden ayrıldı.

    Yaşanan kavga anı ise halı saha içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Avcılar’daki halı sahada maç bitişiyle kavga başladı VİDEO

    Avcılar’daki halı sahada maç bitişiyle kavga başladı #1

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