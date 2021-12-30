Haberler

3. Sayfa Haberleri

Avcılar'daki hastanede, güvenlik görevlisi saldırıya uğradı

Avcılar'daki hastanede, güvenlik görevlisi saldırıya uğradı

Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne koronavirüs testi vermek için gelen şahsın yakını, hastanın durumunun acil olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.