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    Avcılar'daki hastanede, güvenlik görevlisi saldırıya uğradı

    Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne koronavirüs testi vermek için gelen şahsın yakını, hastanın durumunun acil olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 14:42
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    Avcılar'daki hastanede, güvenlik görevlisi saldırıya uğradı

    Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne bir şahıs koronavirüs testi için başvurdu.

    Test için bekleyen hasta yakını hastasının acil durumda olduğunu söyleyerek, sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

    GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİ

    Tartışmanın ardından kendisine hakim olamayan şahıs, acil serviste görevli olan güvenliğe yumruklarla saldırdı.

    O ANLAR KAMERADA

    Hasta yakınının, güvenlik görevlisine saldırı anı ise anbean kameralara yansıdı.

    Avcılar'daki hastanede, güvenlik görevlisi saldırıya uğradı VİDEO

    BEYAZ KOD VERİLDİ

    Darbedilen güvenlik görevlisi, şahıstan şikayetçi oldu. Olay sonrası ise beyaz kod verildi.

    Avcılar daki hastanede, güvenlik görevlisi saldırıya uğradı #1

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