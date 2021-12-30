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- Avcılar'daki hastanede, güvenlik görevlisi saldırıya uğradı
Avcılar'daki hastanede, güvenlik görevlisi saldırıya uğradı
Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne koronavirüs testi vermek için gelen şahsın yakını, hastanın durumunun acil olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 30.12.2021 - 14:20
- Güncelleme : 30.12.2021 - 14:42
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne bir şahıs koronavirüs testi için başvurdu.
Test için bekleyen hasta yakını hastasının acil durumda olduğunu söyleyerek, sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİ
Tartışmanın ardından kendisine hakim olamayan şahıs, acil serviste görevli olan güvenliğe yumruklarla saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
Hasta yakınının, güvenlik görevlisine saldırı anı ise anbean kameralara yansıdı.
Avcılar'daki hastanede, güvenlik görevlisi saldırıya uğradı VİDEO
BEYAZ KOD VERİLDİ
Darbedilen güvenlik görevlisi, şahıstan şikayetçi oldu. Olay sonrası ise beyaz kod verildi.