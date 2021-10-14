Caminin tuvalet kapısının zorlanmasının ardından içeri giren hırsız, 15 musluğu çalıp kaçacakken görevliye yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki Siteler Camii'nde önceki gün saat 09.00 kimliği belirlenemeyen şüpheli, caminin alt katında bulunan tuvaletin kapısını zorladı.

Kapıyı zorlamasının ardından içeri giren ve kadınlarla erkekler bölümündeki lavabolarda bulunan toplam 15 musluğu söken hırsız, muslukları yanında getirdiği iki poşete doldurdu.

Şüpheli tuvaletten ayrılmaya hazırlanırken, içeriye tuvaletlerde görevli Mehmet Çakır,geldi.

HIRSIZLA GÖREVLİ KARŞILAŞTI

Kilitlediği kapının açık olduğunu gören Çakır içeri girince, şüpheli ile karşılaştı.

Muslukların yerinde olmadığını görünce hırsızlık olayını anlayan Mehmet Çakır, kadınlar tuvaletinde ikinci bir kişi olabileceğini göz önüne alarak dışarıya çıkıp kapıyı kilitlemek istedi. Şüpheli, bunu fark ederek Mehmet Çakır ile birlikte dışarı çıktı.

POLİSİ ARADI

Poşetlere doldurduğu muslukları bırakan şüpheli, kaçarak uzaklaştı. Mehmet Çakır, polisi arayarak hırsızlık girişimini haber verdi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Gelen ekipler, poşetlere doldurulan muslukları görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Bu kişinin poliste kaydı bulunan bir şüpheli olduğunu tespit eden polisler, yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar'daki hırsız cami tuvaletlerinin musluklarını çalarken yakalandı VİDEO



"İÇERDE TUTMAK İÇİN KAPIYI KİLİTLEMEK İSTEDİM"

Cemaatin tepkisine neden olan hırsızlık olayından sonra iki gün camiye gelenler abdest alamazken Mehmet Çakır, "Sabah evden geldim, kapı açıktı. Hırsızlık olduğunu anlayınca kapıya yöneldim, benimle kirlikte kapıya yüklendi. İçeride başka bir arkadaşı olabileceğini düşünerek onları içeride tutmak için kapıyı kilitlemek istedim. Ancak, benimle dışarı çıkıp uzaklaştı." dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin içeri girmesi, görevli ile konuşması ve dışarı çıkıp uzaklaşması yer alıyor.

















