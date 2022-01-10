Avcılar'daki inşaat alanında göçük: 2 işçi enkaz altında

Merkez Mahallesi'nde inşaatta yaşanan göçük nedeniyle alanda çalışan iki işçi enkazda kaldı. İşçilerden biri kurtarılırken, diğeri için çalışmalar sürüyor.

Avcılar'ın Merkez Mahallesi Talimhane Sokak üzerindeki inşaatta göçük yaşandı.

GÖÇÜK ALTINDA 2 İŞÇİ KALDI

Göçük meydana geldiği sırada inşaatta çalışan işçilerden iki kişi, göçük altında kaldı. Bölgedekilerin ihbarı üzerine ise olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler tarafından işçilerden biri enkazdan çıkarılırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.