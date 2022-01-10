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    Avcılar'daki inşaat alanında göçük: 2 işçi enkaz altında

    Merkez Mahallesi'nde inşaatta yaşanan göçük nedeniyle alanda çalışan iki işçi enkazda kaldı. İşçilerden biri kurtarılırken, diğeri için çalışmalar sürüyor.
    • AA
    • 10.01.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 15:11
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    Avcılar'daki inşaat alanında göçük: 2 işçi enkaz altında

    Avcılar'ın Merkez Mahallesi Talimhane Sokak üzerindeki inşaatta göçük yaşandı.

    GÖÇÜK ALTINDA 2 İŞÇİ KALDI

    Göçük meydana geldiği sırada inşaatta çalışan işçilerden iki kişi, göçük altında kaldı. Bölgedekilerin ihbarı üzerine ise olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Ekipler tarafından işçilerden biri enkazdan çıkarılırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Avcılar daki inşaat alanında göçük: 2 işçi enkaz altında #1

    Avcılar daki inşaat alanında göçük: 2 işçi enkaz altında #2

    Avcılar daki inşaat alanında göçük: 2 işçi enkaz altında #3


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