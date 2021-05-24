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    Avcılar'daki kuryelerin tekme tokat yol verme kavgası

    İki motorlu kuryenin kısıtlama gününde yol verme tartışması nedeniyle birbirine girmesinin ardından çevredekiler müdahale ederken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 10:19
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    Avcılar'daki kuryelerin tekme tokat yol verme kavgası

    Dün öğle saatlerinde İstanbul Avcılar'daki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde, ayrı firmalara ait motorlu kuryeler arasında ‘yol verme’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun süre yerde birbirini ile boğuşan kuryelerin kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

    KALDIRIM TAŞINI VURMAKLA TEHDİT ETTİ

    Kuryelerden birisi, eline aldığı kaldırım taşını kavga ettiği diğer kuryeye vurmakla tehdit etti.

    Avcılar'daki kuryelerin tekme tokat yol verme kavgası VİDEO


    Avcılar daki kuryelerin tekme tokat yol verme kavgası #1

    POLİS GELMEDEN DAĞILDILAR

    Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, tarafların polis gelmeden ayrıldığı öğrenildi.

    OLAY VATANDAŞ KAMERASINDA

    Yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Avcılar daki kuryelerin tekme tokat yol verme kavgası #2

    Avcılar daki kuryelerin tekme tokat yol verme kavgası #3

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